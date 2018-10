Tunisie: La victoire pour masquer la défaite

Le but encaissé en fin de match (80') aura eu raison de l'euphorie vécue au terme de sa double victoire réalisée en quart de finale aux dépens de l'ESS (2-1 et 1-0).

Aujourd'hui, les «Sang et Or» auront à remonter de nouveau la pente afin de chasser la perplexité de leurs supporters qui ne savent plus à quel saint se vouer avec le comportement en dents de scie de leur équipe. Mais le CSS ne l'entendra sûrement pas de cette oreille puisque, lui aussi, aura une obligation de résultat et de rachat après sa récente et cuisante élimination en championnat arabe.

C'est donc sous le signe du rachat que ce match CSS-EST comptant pour la quatrième journée aura lieu tout à l'heure.

Tout laisse croire que ce duel classique sera musclé et promet, comme d'habitude, spectacle et suspense.

Mejri et Khenissi en ballottage

Seulement, il ne faut pas que la troupe à Khaled Ben Yahia commence déjà à être sous l'emprise de son match retour du 23 de ce mois contre primeiro d'Agosto à Radès.

Chaque front doit être traité à part et l'amalgame est formellement interdit pour l'équipe de Bab Souika qui a déjà fait les frais de ce genre de choses contre le Stade Tunisien (1-1).

Les «Sang et Or» savent que pour remporter le titre du championnat, les étapes de Sfax, Sousse et Bizerte en plus du derby avec le CA comptent énormément afin de prendre une sérieuse option dans la course dont l'entame se doit d'être tonitruante.

De plus, pour dissuader tout le monde, la machine espérantiste est appelée à retrouver tout son ascendant.

Dernièrement, il s'est révélé à tout le monde que la défense a repris du poil de la bête même si sa faute de positionnement reste évidente sur le but de Luanda.

En revanche, c'est la ligne d'attaque dont le «mutisme» est devenu très préoccupant qui a besoin de mieux s'exprimer pour chasser le doute et rassurer les fans de l'EST, à commencer par aujourd'hui.

Ainsi, Badri et Youssef Blaïli, qui ne sont pas au summum de leur art, se doivent de se réconcilier avec leurs fans avant qu'il ne soit trop tard. Et pour ce qui est du goaleador Yassine Khénissi qui a mis trop de temps à se rechercher, il sera cet après-midi en ballottage avec le brave Bilel Mejri qui mérite vraiment une titularisation lui permettant d'aider l'attaque à se refaire une santé.