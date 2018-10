Tunisie: Le déclic - L'arme du contre...

Afin d'assurer le maximum de chances de réussite pour sa première sortie officielle avec les «Bleus», Dridi, qui a bien décortiqué le jeu de l'adversaire, optera certainement pour une tactique prudente qui privilégie, certes, le bloc avec un repli rapide, sans pour autant négliger l'arme du contre.

Cela dit, les buts seront gardés par Ben Saïd très sollicité lors des matches amicaux. Le reste de ce premier rideau sera articulé autour de Hichri qui composera l'axe avec Sdiri, avec des consignes strictes: assurer une bonne couverture tout en exerçant un marquage total sur les redoutables attaquants étoilés. Le couloir droit sera animé par Mechmoum égal à lui-même, celui de gauche sera confié à Ben Romdhane, offensif à souhait.

L'entrejeu, plaque tournante de l'équipe, sera orchestré par le duo Gbala et Sabbahi très utiles dans la récupération et la relance. Leur travail de sape sera fignolé par Kacem (préféré à Mosrati pas complètement au point comme régisseur) et Messaïdi en tant que relayeur.

Grâce à sa technique et son vista, il pourrait rendre un grand service au duo de pointe composé de Kabbou très rapide sur le contre et Kouaté capable, par son gabarit et son jeu en mouvement, de fixer l'arrière-garde adverse tout en créant des brèches. Mosrati, Ben Hassine, Ayari, Sylla et Laâmiri pourraient à tout moment de la partie, prêter main-forte à leurs coéquipiers, déterminés à sortir le grand jeu...

Formation : Ben Saïd (Chérif), Mechmoum, Ben Romdhane,Sdiri, Hichri, Sabbahi, Kacem (Mosrati), Messaïdi (Laâmiri), Kabbou (Ben Hassine) et Kouaté.