Tunisie: Voir le Qatar et mourir !

Le temps où l'Arabie Saoudite et le Koweït étaient les deux destinations privilégiées des Tunisiens désireux d'émigrer dans les pays du Golfe est bel et bien révolu. Certes, ces deux pays comptent toujours, pour le moment, le plus grand nombre de nos compatriotes exerçant dans cette région. Mais la... menace vient désormais de leur voisin, le Qatar.

En effet, cet émirat, petit par sa superficie et grand par sa puissance financière, a réussi, ces dernières années, à leur voler la vedette, en s'emparant, d'après les statistiques, des deux tiers de la main-d'œuvre tunisienne qui affluent sur les pays du Golfe. Selon les mêmes sources, ils sont, aujourd'hui, plus de 100 mille Tunisiens recensés au Qatar !

Loin, très loin des années 90 où ils n'y étaient que quelques centaines enrôlées au tout début de l'établissement de la coopération technique entre les deux nations, dans les domaines de l'enseignement, de la santé et du sport. Mais, en fait, à quoi est due cette formidable ruée ? Ira-t-elle en s'envolant ? Ou sera-t-elle, un jour, stoppée ?

Les yeux doux

M. N, 39 ans, en sait quelque chose. Professeur d'éducation physique qu'un club qatari a recruté en 2007 comme entraîneur de handball, ce Tunisien natif de Moknine ne tarit pas d'éloges sur ce qu'il appelle admiratif, «l'Eldorado du Qatar». Pour lui, «ce pays offre toutes les garanties d'un séjour douillet et d'un avenir radieux.

Tout y est : la gentillesse de la population, la stabilité politique, l'argent à flots, la facilité de faire des économies et l'absence d'oisiveté grâce aux nombreux pôles d'attraction familiaux». Même son de cloche chez S.M, instituteur tunisien enseignant dans une école de la capitale, Doha.

«Dieu merci, dit-il, on gagne bien sa vie, ici. Rien à voir, en tout cas, avec les multiples ennuis et problèmes que rencontrent les Tunisiens dans les autres pays du Golfe où la baisse des salaires, la cherté de la vie et les risques de licenciement ne sont plus à démontrer. Aucune comparaison, croyez-moi.

Par ailleurs, nos deux interlocuteurs s'accordent à affirmer que «la colonie tunisienne basée au Qatar, par rapport aux autres colonies étrangères, est la plus choyée par les autorités locales, non seulement pour sa compétence et sa droiture, mais aussi à la faveur de la solidité des relations fraternelles unissant les deux pays».

L'ombre des SDF

L'Eldorado Qatari, disions-nous. Or, un eldorado peut toujours se transformer en enfer dès que l'on s'y perd. C'est hélàs le cas des Tunisiens en situation irrégulière au Qatar. En effet, notre enquête diligentée dans ce cadre a démontré qu'ils sont des milliers de nos compatriotes à vivre dans ce pays en véritables SDF.

Sans papiers, le visa périmé, ils errent tous les jours dans les rues, faisant le tour des chantiers et autres établissements commerciaux à la recherche d'un boulot pas du tout garanti et, en tout cas, généralement introuvable.

Et quand la nuit s'amène, ils trouvent refuge... en plein air, qui dans un jardin public, qui dans un chantier en construction, qui encore au clair de la lune sur la plage.

Les plus chanceux d'entre eux accèdent aux emplois passagers se regroupent en comité pour cotiser ensemble les frais de la location d'un deux-pièces connu pour être quatre fois plus cher qu'en Tunisie! Certes, certains l'ont échappé belle, en réussissant miraculeusement à régulariser leur situation sur place.

Mais le reste des SDF en rêve encore, non sans oublier qu'ils ont été arnaqués par les pseudo bureaux de recrutement exerçant clandestinement dans nos murs. Là où on promet aux victimes monts et merveilles un Qatar contre le paiement d'un montant oscillant entre 4 et 5 mille dinars, à titre de frais d'inscription, d'embauche et de visa.

Arrivées dans cet émirat, elles seront choquées : ni employeur, ni recrutement, pas même un lieu d'hébergement ! bien évidemment, à force de tenir la route, ces pratiques illégales ont fini par irriter les autorités des deux pays qui s'emploient aujourd'hui à remonter la piste de ces groupuscules mafieux.

Et c'est justement sur cette désormais brûlante question que l'amicale des Tunisiens résidant au Qatar ne cesse de travailler, en vue de sauver nos centaines de SDF livrés à eux-mêmes dans ce lointain pays. Une issue humanitaire est-elle en vue ? That's the question.