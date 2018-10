Tunisie: C'était La Goulette 1942...

«Piccola Sicilia» est une véritable immersion dans cette glorieuse époque, marquée par la cohabitation symbiotique et pacifique de plusieurs cultures, traditions et religions. Après les dédicaces, place à la présentation tant attendue : Daniel Speck est intervenu en s'adressant à la foule en langue française présentant son livre traduit de l'allemand au français.

Un rappel des rapports tuniso-allemands a eu lieu, en se référant à l'époque de la colonisation dans le but de consolider les liens entre les deux nations et de raviver une mémoire commune. Le début de la rencontre s'est focalisé sur cette fusion entre les deux pays lors d'une période difficile marquée par les persécutions des juifs, où musulmans, juifs et chrétiens, précisément allemands, se côtoyaient.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.