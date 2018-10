Tunisie: On compte faire le plein à ... domicile

On voit donc que les camarades de B. Saïdani n'ont pas chômé pendant cette longue pause. Premiers au classement, les «Jaune et Noir» espèrent enchaîner un 3e succès d'affilée. Une nouvelle victoire est dans leurs cordes au vu des récentes prestations.

Retour de B. Saïdani et Ab. Darragi

La formation nordiste enregistre, à cette occasion, le retour de B. Saïdani et Ab. Darragi après avoir purgé leur suspension. Le premier prêtera main-forte à Cissé en tant que milieu défensif, alors que le second sera d'une grande utilité dans la relance quand il s'agit d'attaquer.

On retrouvera Habib Yeken et Wajdi Jabbari sur les flancs respectivement droit et gauche de la défense, encadrant Bousnina et Méjri à l'axe. Devant, Cissé et B. Saïdani appuieront Darragi et Sahraoui (ou Maâouani), tous deux relayeurs, appelés à servir les deux attaquants Ounalli et Wattara.

Formation probable :

Thamri, Habib Yeken, Wajdi Jabbari, Mejri, Bousnina, Cissé, B. Saïdani, Ab. Darragi, Sahraoui, Ounalli, Wattara (Médina).