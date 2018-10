Egypte: Après sept ans d'absence l'attaquant Ahmed Ali de retour chez les Pharaons

Le sélectionneur mexicain de l'Egypte, Javier Aguirre, a apporté peu de changements à l'équipe qui avait surclassé le mois dernier le Niger (6-0) lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Total 2019. Pour la double confrontation avec le Swaziland, vendredi 12 octobre au Caire et quatre jours plus tard à Mbabane, il a retenu 27 joueurs dont, naturellement, la star, l'indispensable, Mohamed Salah.

Aguirre a convoqué 12 joueurs opérant à l'étranger et 15 locaux. La surprise est venue de la présence du nom d'Ahmed Ali dans la liste. L'attaquant d'Arab Contractor's. Une grosse surprise car ce joueur de 30 ans n'avait plus mis les pieds en sélection nationale depuis juin...2011.

Ahmed Hassan Koka et le milieu de terrain de deuxième division anglaise Sam Morsy sont revenus dans le groupe après avoir raté le match contre le Niger qui avait été le premier de l'ère Aguirre.

Certains se sont par ailleurs étonnés sur place de la non-convocation d'Islam Eissa, l'ailier d'Al Masry, qui avait fait les gros titres pour son rôle déterminant dans la qualification de son club pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération Total. L'ailier vétéran d'Ahly, Walid Soliman, qui a joué un rôle-clé dans la victoire des géants du Caire en demi-finale de la Ligue des Champions Total, a lui aussi, été laissé de côté.

Avant les journées 3 et 4, l'Egypte, avec trois points, occupe la deuxième place du groupe J, derrière le leader tunisien qui a gagné ses deux premiers matches et devant le Swaziland et le Niger qui comptent un point chacun.

La liste des Pharaons

Gardiens: Mohamed El-Shennawi (Al Ahly), Mohamed Awad (Ismaily), Mahmoud Gennesh (Zamalek), Mohamed Abou-Gabal (Smouha)

Défenseurs: Ahmed Elmohamady (Aston Villa/Angleterre), Ahmed Hegazi (West Bromwich/Angleterre), Ali Gabr (Pyramids FC), Aly Ghazal (Vancouver Whitecaps/Canada), Amro Tarek (Orlando City/États-Unis), Ayman Ashraf, Mohamed Hani (Al Ahly), Mahmoud Hamdi (Zamalek), Mohamed Hamdi (Pyramids FC), Baher El-Mohamadi (Ismaily)

Milieux de terrain: Mohamed Sadek (Ismaily), Mohamed Elneny (Arsenal/Angleterre), Sam Morsy (Wigan Athletic/Angleterre), Tarek Hamed (Zamalek), Mohamed Mahmoud (Wadi Degla), Mahmoud Trezeguet (Kasimpasa/Turquie), Amr Warda (PAOK/Grèce), Hussein El-Shahat (Al-Ain/Émirats Arabes Unis)

Attaquants: Mohamed Salah (Liverpool/Angleterre), Ahmed Kouka (Olympiacos, Grèce), Ahmed Ali (Mokwaloon), Salah Mohsen(Al Ahly), Marwan Mohsen (Al Ahly)