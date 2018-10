Afrique: CAN 2019 - Le sélectionneur malien en quête d'un doublé face au Burundi

Victorieux lors de ses deux premières sorties contre le Gabon et le Soudan du Sud, le Mali aborde une étape importante des éliminatoires de la CAN Total 2019 avec ses deux matches contre le Burundi, le vendredi 12 octobre à Bamako et quatre jours plus tard à Bujumbura.

Le moral des troupes est au beau fixe; celui du sélectionneur par intérim, Mohamed Magassouba ne l'est pas moins. Il est vrai que pour son premier rendez-vous avec les Aiglons dans un match officiel, début septembre, il a conduit sa troupe à un succès à Juba.

" C'était génial de bien entamer la campagne à l'extérieur par une victoire et marquer trois buts sans encaisser a rendu ce moment encore plus exceptionnel. Ce sont des moments inoubliables pour un technicien », confie le sélectionneur.

« Prendre une sélection et disputer les éliminatoires d'une Coupe d'Afrique reste une expérience unique et magnifique. En se voyant confier les rênes d'une sélection, on reçoit un grand honneur et une sacrée consécration ».

Mohamed Magassouba semble avoir déjà trouvé ses marques dans ce nouvel environnement.

" Je me sens bien avec une philosophie. Le groupe est très uni et c'est important pour atteindre les objectifs fixés. On a opté pour un rajeunissement de l'équipe mais tout en préservant l'expérience de quelques-uns plus aguerris. Mais la confiance dans la jeunesse est la philosophie de base " ajoutait-il au moment d'annoncer la liste des joueurs, le vendredi 5 octobre.

« Ne rien laisser au hasard. Face au Burundi, la victoire est indispensable à Bamako comme à Bujumbura pour rester seul maître de notre destin au moment d'affronter le Gabon et le Soudan du Sud lors des deux dernières journées. Nous sommes sur une série victorieuse, c'est une période positive qu'il faut prolonger ".

« Nous allons tout donner. Nous sommes déterminés à nous qual

ifier directement. Nous avons l'état d'esprit qu'il faut pour obtenir un bon résultat », assure celui qui occupe le poste de Directeur technique national à la Fémafoot et pour un temps celui de sélectionneur. Qui sait, le provisoire peut se révéler définitif. Le Mali, empêtré dans un imbroglio qui le prive de compétitions depuis bientôt une année, a bien besoin d'un succès pour relancer l'espoir après avoir plongé dans le désespoir.

Liste des 25

Gardiens: Djigui Diarra (Stade Malien), Mamadou Samassa (Troyes/France), Adama Keita (Djoliba AC), et Oumar Sissoko (Le Havre/France)

Défenseurs: Hamari Traoré (Rennes/France), Molla Wagué (Udinese/Italie), Salif Coulibaly (Al Ahly/Egypte), Falaye Sacko (Guimarães/Portugal), Charles Traoré (Troyes/France), Mamadou Fofana (Metz/France)

Milieux de terrain: Cheick Doucouré (Lens/France), Amadou Haidara (Red Bull Salzburg/Autriche), Yves Bissouma (Brighton/Angleterre), Diadié Samassekou (Red Bull Salzburg/Autriche), Souleymane Diarra (Lens/France), Sambou Yatabaré (Royal Antwerp/Belgique), Lassana Coulibaly (Glasgow Rangers/Ecosse)

Attaquants: Moussa Djenepo (Standard de Liège/Belgique), Moussa Doumbia (Reims/France), Moussa Marega (FC Porto/Portugal), Abdoulaye Diaby (Sporting Club/Portugal), Adama Traoré (Metz/France), Alimami Gory (Le Havre/France), Hadi Sacko (Las Palmas/Espagne), Kalifa Coulibaly (Nantes/France)