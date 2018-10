Afrique: La Malienne Fatou Camara dirigera le bureau de la FIFA de Dakar

« Dans le cadre de sa vision Fifa 2.0, la Fifa a résolument pris l'option de remettre le football au centre de ses décisions et l'ouverture des bureaux régionaux dans 9 pays dont celui du Sénégal est un symbole sans équivoque dans l'engagement de la Fifa à renforcer le dialogue avec les acteurs clés du football que sont nos associations membres aux fins de développer le football à tous les niveaux », avait dit en février 2018 la Secrétaire Générale de la Fifa, Fatma Samoura, lors de la signature de l'accord de siège entre le Gouvernement du Sénégal et la Fifa en vue de l'implantation à Dakar de son bureau régional pour l'Afrique de l'ouest et du centre.

« Heureuse d'avoir servi le football en Afrique, aujourd'hui je vais aider pas seulement le football féminin et le Mali mais le développement du football dans sa globalité avec un support précieux aux Fédérations. Je reste une motivation pour les femmes et les anciennes joueuses dans le monde du football » a déclaré Fatou Camara.

Ancienne sociétaire du FC Amazone de Boulkassoumbougou (quartier de Bamako), Fatou Camara a porté le maillot de la sélection nationale pendant 7 ans (CAN 2002 et 2004), avant de prendre sa retraite en 2004 à l'âge de 26 ans.

La Fifa a récemment ouvert en Afrique trois bureaux. Ils sont basés en Afrique du Sud, en Ethiopie et au Sénégal. La Malienne et ex-internationale de football, Fatou Camara, a été désignée pour diriger le bureau de l'Afrique de l'Ouest, basé à Dakar.

