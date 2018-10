Cameroun: Présidentielle 2018 - Les bureaux de vote fermés, début des décomptes

10h 25, Sud-Ouest: Pas possible de voter à Malende dans le Sud-Ouest. Le village étant abandonné par ses habitants. Les scrutateurs du MRC, RDPC, PURS étant présents dans tous les bureaux de votes de Malende, tous munis des lampes torches et des piles, au cas où. Jusqu'à 10h15, aucun électeur ne s'est pointé au breau de Mile6/ Malende One

Afrontements sanglants à Bamenda entre les forces de l'ordre et des militants sécessionnistes. Bilan provisoire: Un mort et plusieurs blessés.

13h30: Kumba, Sud-ouest: Un hélicoptère militaire aperçu à Up Station en train de quitter la ville avec tous les kits de votes et des urnes car, dit-on, personne ne s'est pointé dans les bureaux de vote depuis l'ouverture à 8h.

14h 15: Incidents à Bamenda et Wum, dans le nord Ouest. Trois bureaux de votes saccagés par des hommes armés à Down Town Bamenda.

15 06: Bamenda: Il n'y a que des militaires et des policiers qui circulent dans les rues. « Au moment où je vous parle, je viens de voir passer trois véhicules avec des soldats qui tirent dans les airs pour effrayer un peu plus la population », a déclaré un habitant au micro de RFI. « Personne ne peut voter dans ces conditions », a-t-il ajouté. Sans compter le nombre de bureaux de vote qui a drastiquement diminué. D'après un document d'Elecam daté du 1er octobre, sur les 2 343 bureaux initialement prévus, il n'en reste que 79 pour toute la région du nord anglophone, dont 13 à Bamenda.

17h 40, Douala, Centre du lycée de Bepanda: Les observateurs dénoncent des des cas des électeurs ayant une carte sans bureau de vote. Pour le chef de bureau de vote que camer.be a rencontré, des 8 candidats à la course de la présidence, 4 sont représentés dans ce bureau de vote A du centre du lycée de Bepanda, soit le Rdpc, le Sdf, l'Univers et le Mrc pour qui « tout se passe bien pour le moment » Chacun fait son choix dans l'isoloir.

18h 00: Dans un centre de vote du quartier Bastos à Yaoundé, tous les partis politiques ne sont pas représentés dans tous les bureaux de votes a constaté un électeur au micro de camer.be.Dans ce bureau de vote, on ne retrouvent que les scrutateurs du RDPC, MRC et du SDF.

Copyright © 2018 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.