Burkina Faso: Journées promotionnelles LONAB Ouahigouya

Elle boucle le premier tour sans résistance. Tout comme au premier passage, elle boucle la course en solitaire avec un temps mis de 22mn51s. Pour sa victoire, elle est repartie avec une enveloppe de 35 000 FCFA, un faitout de 6 kg et un sac de riz de 25 kg.

Avec un circuit fermé de 5km400 à parcourir deux fois, soit une distance totale de 10km800, la course a très vite désigné son vainqueur. Awa Bamogho, dès les premiers km, a affiché très vite ses intentions. Sans se faire prier, elle prend les commandes de la course.

La compétition de pétanque a réuni tous les secteurs de la ville de Ouahigouya avec au total 45 boulistes, toute la journée du premier jour des 72 heures. Dans la matinée du second jour, 30 femmes se sont donné rendez-vous devant le Conseil régional pour la compétition de la course cycliste.

Ainsi, à travers son agence régionale, elle a communié du 5 au 7 octobre 2018 avec la population locale à travers plusieurs activités. Parmi celles-ci, le sport a occupé une grande place. Trois activités étaient inscrites au menu : jeu de pétanque, course cycliste féminine et un cross populaire, assorti d'une séance d'aérobic.

La Loterie nationale burkinabè (LONAB) a organisé du 5 au 7 octobre 2018, ses journées promotionnelles à Ouahigouya. Au menu des activités, un tournoi de pétanque, une course cycliste féminine et un cross populaire, assorti d'une séance d'aérobic.

