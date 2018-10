Burkina Faso: Congrès du RDS - C'était tout simplement décoiffant !

Les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso sont à la peine ces derniers temps sur… Plus »

Ironie du sort pour celui qui, avec d'autres cadres du parti, ont organisé l'événement, c'est dans la salle qu'ils avaient décorée pour l'occasion que les « insurgés » ont tenu une rencontre et mis en place un comité de crise dirigé par l'édile de Boussouma, Karim Ouédraogo, et dont la mission est de convoquer un autre congrès, dans deux mois au plus tard.

Les chefs traditionnels le recadrent violemment, lui faisant remarquer que c'est ceux qui ne veulent pas de la vérité qui empêchent les journalistes de relayer l'information. Quelques instant après, le président du RDS arrive dans l'allée, jaillit de son véhicule et se dirige à pas rapides et déterminés vers l'entrée.

N'avaient pourtant accès à la cour que les chefs coutumiers et les reporters. Etrange pour un congrès ! Une fois dans l'enceinte, l'on constate que les notabilités coutumières du ressort du Boussouma étaient en groupe compact et ont pris place dans ce qui tient lieu de garage.

