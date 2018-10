Algérie: Sonatrach et Total signent des accords sur le gaz et la pétrochimie

C'est tout l'objectif de la nouvelle loi algérienne sur les hydrocarbures qui devrait voir le jour début 2019. Elle devra s'adapter à la concurrence entre pays producteurs en ce qui concerne le partage de la production entre nationaux et étrangers. Mais en tout état de cause, la règle actuelle qui assure une majorité de 51% dans tout projet à la Sonatrach sera maintenue dans la future législation.

Les réserves du champ gazier d'Erg Issaouane sont estimées à plus de 100 millions de barils équivalent pétrole. L'accord de partenariat réserve 51% à la Sonatrach et 49% à Total pour un investissement d'environ 400 millions de dollars. La production devrait débuter fin 2021 et le gaz acheminé via un gazoduc de 22 kilomètres.

Le groupe pétrolier français Total et le groupe public algérien Sonatrach ont conclu deux accords portant l'un sur l'exploitation gazière et l'autre sur une installation pétrochimique. Un partenariat renforcé qui répond au souhait de l'Algérie d'attirer davantage d'investisseurs étrangers pour développer son secteur énergétique.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.