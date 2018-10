Nigeria: Une figure de «Bring Back Our Girls» candidate à la présidence

Fin du suspense au Nigeria, et début de la vraie campagne : les primaires des partis se sont achevées… Plus »

« Je veux concourir et remporter l'élection présidentielle de 2019 pour servir et mettre les citoyens au premier plan en prenant des mesures décisives (...) afin de bâtir une nation exceptionnelle », a-t-elle écrit dans un communiqué.

En 2014, Obiageli Ezekwesili avait co-fondé le mouvement « Bring Back Our Girls », après l'enlèvement de 270 lycéennes par des combattants de Boko Haram à Chibok. A 55 ans, celle qui fut ministre de l'Education, a donc décidé de se lancer dans la course pour la présidence nigériane. L'élection doit avoir lieu en février prochain.

L'ex-ministre de l'Education et fondatrice du mouvement « Bring Back Our Girls », Obiageli Ezekwesili, a annoncé sa candidature dimanche 7 octobre à la présidentielle nigériane de février 2019.

