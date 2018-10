Burkina Faso: 96 heures de la région du Centre

Le gouvernorat de la région du Centre a organisé, du 3 au 6 octobre 2018 à Ouagadougou, une série d'activités sportives et de sensibilisation dénommées les «96 heures de la région du Centre». Le tournoi maracana a connu son apothéose, le samedi 6 octobre 2018 à l'Institut des sciences du sport et du développement humain (ISSDH). L'équipe des Sociétés d'Etat a été le grand vainqueur.

La région du Centre est soucieuse de la cohésion sociale entre ses populations. C'est pour exprimer cet état de fait, que le douverneur, Sibiri de Issa Ouédraogo a initié les «96 heures de la région du centre». Ainsi, plusieurs activités ont permis au premier responsable de la région, de faire la promotion de la paix, du civisme et de la cohésion sociale à travers une série d'activités sportives et de sensibilisation.

Lancée le mercredi 3 octobre, la première édition a connu son épilogue le samedi 6 octobre 2018, avec la finale du tournoi football. Disputé à l'Institut des sciences du sport et du développement humain (ISSDH), c'est l'équipe des Sociétés d'Etat qui est sortie victorieuse.

Elle a vaincu l'équipe des agents de l'Environnement et Sapeurs-pompiers réunis, par le score de 1 but à 0. Les deux équipes ont justifié leur qualification en livrant un jeu dynamique et spectaculaire.

Malgré les occasions de part et d'autre, c'est le seul but marqué en seconde période par l'équipe des Sociétés d'Etat. Pour ce sacre, l'équipe victorieuse a empoché la somme de 100 mille F CFA, un jeu de maillots, des ballons et le trophée.

Les finalistes malheureux se sont contentés de 80.000F CFA, un jeu de maillots et des ballons. Orange, l'équipe classée 3ème, a reçu la somme de 50.000 F CFA, un jeu de maillots.

Les 4 jours activités ont été aussi marqués entre autres, par une campagne de dépistage et de correction des troubles visuels, une collecte de sang, des jeux de société, un cross populaire, une séance d'aérobic, une course cycliste féminine et la coupe interservices en football. Sibiri de Issa Ouédraogo, gouverneur de la région du Centre, a salué l'engouement suscité par ces activités.

«Tout ce qui peut favoriser le rapprochement, le brassage, favorise la paix et la cohésion sociale. C'est pour cette raison que nous avons initié ces 96 heures avec beaucoup de disciplines sportives» dit-il.

Le ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azoupiou, patron de la cérémonie a lui, félicité le gouverneur pour l'initiative et salué le niveau des équipes finalistes.