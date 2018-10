Cameroun: Présidentielle - 3 morts pour un désir d'éternité

De fait, aucun des neuf candidats à cette présidentielle, y compris Paul Biya, n'a pu battre campagne dans les deux régions frondeuses à cause de l'insécurité qui y règne et ELECAM, l'organe chargé d'organiser les élections, pour la même raison sécuritaire, a dû revoir à la baisse le nombre de bureaux de vote qui devaient s'y ouvrir.

De fait, du Cameroun francophone à celui anglophone, ce scrutin aura été ambivalent : calme et paisible dans l'un, tendu et perturbé dans l'autre. On peut alors dire qu'à défaut d'avoir empêché que l'élection présidentielle se tienne dans les régions anglophones, les séparatistes ont gagné le pari de la perturber fortement.

Les habitants, du moins ce qui en reste après les importantes migrations vers des localités plus paisibles, se sont terrés chez eux, abandonnant les rues désertes aux patrouilles des Forces de défense et de sécurité.

