Afrique: Réunion des experts de la TICAD 2019

Les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso sont à la peine ces derniers temps sur… Plus »

Pour le contenu de la rencontre qui a finalement eu lieu, l'ambassadeur, représentant adjoint du Burkina Faso auprès de l'Union africaine (UA) et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique(CEA), Tonguenoma Léopold Bonkoungou, a indiqué que plusieurs documents de travail, notamment sur les questions de développement socioéconomiques en faveur de l'Afrique et des populations locales ont été à l'ordre du jour.

Le compromis, selon une source diplomatique, a été de ne point dresser de drapeau devant n'importe quelle délégation que ce soit, en vue de sauver la session préparatoire de ce 7e sommet entre le Japon et l'Afrique. Selon le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Burkina Faso, Alpha Barry, la réunion s'est déroulée sans anicroche parce qu'un travail préalable avait été déjà fait.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.