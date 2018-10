Burkina Faso: Missions de maintien de la paix - Satisfaite des troupes burkinabè

Les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso sont à la peine ces derniers temps sur… Plus »

En plus de ce service, une commission permanente se réunit régulièrement lorsque les avis sont lancés par l'ONU pour examiner les demandes de candidature et sélectionné les meilleurs.

Pour ce faire, a relevé le premier responsable de la GSP, un service chargé des opérations du maintien de la paix a été créé pour recueillir les différentes candidatures, former des agents aux remplissages des formulaires et préparer leur envoi au front (la formation pré déploiement).

Et pour réussir ce pari, les acteurs comptent sur l'Ecole nationale de la Garde de sécurité pénitentiaire ouverte en 2014 et dont les canevas de formation méritent une révision en vue d'une adaptation au contexte mondial pénitentiaire, a estimé le DG-GSP.

C'est du moins ce qui ressort des travaux de l'atelier international pénitentiaire de maintien de la paix, auxquels le Directeur général de la Garde de sécurité pénitentiaire (DG-GSP), l'inspecteur divisionnaire, Géoffroy Yogo et le directeur de la planification et de la coopération pénitentiaire, l'inspecteur principal, Bifienlo Policarpe Coulibaly, ont participé du 25 au 28 septembre 2018 en Ouganda.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.