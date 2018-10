Burkina Faso: Procès du putsch - Lota et le domicile de feu Salifou Diallo

Le tribunal militaire a entendu Abdoul Karim Baguian dit «Lota», toute la journée du vendredi 5 octobre 2018, dans le cadre du procès du putsch manqué de septembre 2015. Tout le temps qu'ont duré les interrogatoires, l'accusé a clamé n'avoir ni brûlé ni pillé le domicile de feu Salifou Diallo.

«Décidément, tout le monde est contre Abdoul Karim Baguian dit Lota !». Le procureur militaire s'est ainsi exclamé lors de l'audition de cet accusé, qui estime être victime de règlement de comptes, dans le cadre du procès du putsch manqué de septembre 2015.

Lota est resté à la barre du tribunal militaire, pratiquement toute la journée du vendredi 5 octobre 2018. Il lui est reproché les faits de coups et blessures volontaires et de dégradation volontaire aggravée de biens.

Concernant le premier chef d'inculpation, l'accusé reconnaît avoir effectivement tabassé Nicolas Kaboré, alors garde du corps de Roch Marc Christian Kaboré, président du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) au moment des faits, devant l'hôtel Laïco, lorsque les émissaires de la CEDEAO y étaient pour une tentative de médiation.

Toutefois, il nie catégoriquement avoir participé au pillage et à l'incendie du domicile de feu Salifou Diallo. «Suffit-il de venir dire des choses contre quelqu'un, sans en apporter les preuves, pour que la personne soit coupable ?», a-t-il lancé au parquet. Le 18 septembre 2015, date des faits, Abdoul Karim Baguian assure avoir accompagné son ami Yacouba Kinda dans la ferme de ce dernier hors de Ouagadougou.

Pour preuve, il a invité le parquet à faire des investigations sur sa localisation ce jour, à travers les signalements de son portable. Mais les parquetiers sont restés convaincus pour leur part, que Lota était bel bien l'un des meneurs du groupe de jeunes qui ont mis le feu au domicile du défunt, vice-président du MPP au moment des faits.

Le procureur militaire a évoqué le «faisceau d'indices, de témoignages et de déclarations qui écartent tout doute» sur la culpabilité du prévenu.

Et de citer des déclarations à charge de témoins que sont Rachid Ilboudo, Yacouba Manli, Amidou Nikiéma, Rodrigue Koné, Hervé Dabilgou.

Mais Lota est demeuré constant dans ses réponses : le 17 septembre, il a été invité par l'ex-maire de l'arrondissement n°12, Awa Bikienga, à rejoindre une manifestation des militants du CDP au rond-point des Martyrs pour revendiquer des élections démocratiques et inclusives.

S'y étant rendu, il apprendra que des jeunes sont détenus au domicile de feu Salifou Diallo, ancien président de l'Assemblé nationale, et sera sollicité par Paul Sawadogo pour aller intercéder pour leur libération.

Mais sur place, il constate que des éléments de l'ex-RSP sont en train de molester des jeunes à coup de cordelette. N'ayant pu obtenir la libération des jeunes, il a quitté les lieux et a accompagné, le lendemain 18 septembre (jour des faits), son ami Yacouba Kinda dans sa ferme, hors de Ouagadougou.

Dynamique, mais pas tête brûlée

Son conseil, Me Latif Dabo de la SCPA Somé et associés en déduira que les témoignages incriminant son client sont un tissu de «mensonges cousu avec un fil de vérité».

Son client a bien été au domicile en question, mais c'était la veille du saccage et pour une mission de médiation. Me Dabo a aussi regretté que le parquet se contente des témoignages de personnes qui chargent son client, alors que ces témoins sont au service de feu Salifou Diallo, ou avaient des accointances avec lui.

L'avocat a donc invité ses confrères du parquet à recevoir également les témoignages que son client cite pour sa décharge. Par ailleurs, il a tout de même apparu curieux pour le parquet, que plusieurs personnes s'accordent pour indexer une même personne dont le nom revient à tout bout de champ sur les lèvres.

Mais Lota de rétorquer : «J'ai été footballeur dans le championnat national de première division, j'ai étudié au lycée Philippe Zinda Kaboré, un lycée populaire de la capitale, j'habite la Patte d'oie, un quartier populaire et je suis engagé en politique, un milieu populaire.

Il est donc normal que je sois quelqu'un de populaire». La partie civile s'est davantage appesantie sur l'implication de l'inculpé dans les échauffourées devant l'hôtel Laïco, lorsque les émissaires de la CEDEAO s'y sont réunis pour une tentative de médiation.

«Avez-vous reçu instruction d'empêcher certaines personnalités ciblées d'accéder à Laïco ?» ; «Répondiez-vous à un mot d'ordre de votre parti en vous rendant à l'hôtel ?» A ces questions posées par Me Ali Néya et Me Awa Sawadogo, Abdoul Karim Baguian a répondu par la négative.

«Mais alors, pourquoi un tel déchaînement de violences sur les lieux et pour quels motifs avoir bastonné Nicolas Kaboré ?», l'a réinterrogé, Me Néya. «Je ne saurais le dire. Je me pose toujours la question. Franchement, j'ignore pourquoi. Je le regrette.

Je ne le connaissais pas. En toute honnêteté, je ne prie pas Dieu que cet épisode revienne», a-t-il déclaré. Son avocat, Me Latif Dabo demandera que le tribunal reconnaisse sa bonne foi.

Invité à se prononcer avant de quitter la barre, l'accusé a fait une longue tirade dans laquelle il se présente comme «un jeune dynamique et plein d'énergie» et non une «tête brûlée».

A sa suite, Faïçal Ousséini Nanéma a été invité à la barre. Cet accusé, administrateur de société, est resté juste le temps de s'entendre lire les charges de complicité de dégradation volontaire aggravée de biens et de recel d'objets volés au domicile de feu Salifou Diallo qui pèsent sur lui. Il a été renvoyé à ce jour, 8 octobre 2018, pour débattre des éléments de preuve retenus contre lui.