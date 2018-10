Burkina Faso: Promotion du civisme en milieu scolaire

Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, a organisé, les 19 et 20 septembre 2018 à Ziniaré, un atelier régional de partage des bonnes pratiques en matière de civisme et de citoyenneté en milieu scolaire.

Le forum national sur le civisme avait recommandé le renforcement du cadre institutionnel de l'éducation au civisme dans les structures éducatives.

C'est à cet effet que s'est tenu un atelier régional de partage d'expériences sur les bonnes pratiques en matière de civisme et de citoyenneté avec les acteurs éducatifs. Cette rencontre a regroupé 30 conseillers d'éducation et enseignants du primaire et du postprimaire de la région du Plateau central.

La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par Mme la secrétaire générale de la province de l'Oubritenga, Salimata Paré, représentant le gouverneur de la région. Elle a salué la collaboration du ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation qui a permis au ministère en charge de la promotion civique de réaliser cette activité.

« La question de civisme et de citoyenneté responsable est au cœur du gouvernement en général, et du département des droits humains et de la promotion du civisme en particulier , au regard de l'actualité marquée par la manifestation des actes de violence et d'intolérance », a-t-elle indiqué. Ces deux jours de travaux ont permis aux participants du Plateau central de se familiariser avec les concepts de civisme et de citoyenneté responsable.

A l'orée de cette rentrée scolaire, Mme Paré a exprimé toute sa reconnaissance à l'endroit des acteurs et des partenaires de l'éducation pour les efforts consentis pour l'éducation et la formation de la jeunesse. Elle a exhorté les participants à une participation active et assidue pour faire de cette rencontre un succès.

La directrice générale de la promotion civique, Adjaratou Zongo, a affirmé que : «la recrudescence des actes d'incivisme n'épargne malheureusement pas le milieu scolaire.

Ce fléau se manifeste par des agressions physiques et verbales entre les élèves eux-mêmes et se déportent vers les encadreurs et les enseignants. Toute chose qui ne favorise pas un cadre paisible propice à l'apprentissage ».

Elle a précisé que depuis 2015, le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, à l'appel de la communauté nationale, a entrepris un processus allant dans le sens de la dynamisation de l'enseignement du civisme dans les divers ordres d'enseignement.

Ce processus vise à renforcer le cadre organisationnel et institutionnel de l'enseignement du civisme en milieu scolaire, a-t-elle poursuivi.

« Nous avons entamé en collaboration avec le ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation et nous avons pu mettre en place un comité qui a pu donner un contenu aux modules relatifs au civisme et à la citoyenneté responsable.

En attendant l'opérationnalisation de ce processus qui est un peu lourd, nous avons entrepris des rencontres de sensibilisation afin qu'au retour dans leurs établissements respectifs, ils puissent s'en inspirer pour instaurer un climat de discipline propice à l'apprentissage », a conclu Mme Zongo.