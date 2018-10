Algérie: "Bientôt" une stratégie nationale pour prévenir les risques des inondations à travers le pays

Le groupe pétrolier français Total et le groupe public algérien Sonatrach ont conclu deux accords… Plus »

Il a, également, fait part, d'une action en cours, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur pour, a-t-il dit, "premièrement accélérer la mise en place d'un programme national d'assainissement des cours d'eau", et "secundo la mise au point des mécanismes de mise en œuvre de cette stratégie nationale de lutte contre les inondations, de concert avec tous les partenaires concernés, dont le société civile et le citoyen", a fait savoir M. Necib.

Des experts nationaux et étrangers ont été mobilisés au titre de ce partenariat, pour la mise au point de cette stratégie nationale, dont la finalité consistera, selon M. Necib, à mettre son secteur au diapason des changements climatiques mondiaux et leurs conséquences, citant les inondations enregistrées dernièrement dans nombre de wilayas, a-t-il observé.

Necib a expliqué que cette stratégie, a été élaborée en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, et de l'Union européenne, outre nombre de secteurs concernés, dont la société civile, a-t-il précisé.

