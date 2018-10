Algérie: Constantine - Distribution "avant fin 2018" de plus de 1600 LPL au profit de détenteurs de pré-affectations

Le groupe pétrolier français Total et le groupe public algérien Sonatrach ont conclu deux accords… Plus »

Un programme de plus 18 000 LPL est en cours de réalisation à travers plusieurs régions de la wilaya de Constantine, a rappelé le même responsable, affirmant que "le plus clair de ce programme sera achevé dans les quelques mois à venir", pour être réceptionné en totalité "avant fin 2019".

La réalisation de ces logements, destinés aux détenteurs de pré-affectations délivrées il y a quelques années (depuis 2012), a été achevé et il ne reste plus que quelques finitions en rapport avec les aménagements extérieurs, a fait savoir le même responsable, évoquant les conditions climatiques affectant de temps à autre la cadence des travaux.

