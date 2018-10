Algérie: Football - Le projet de réalisation des centres de formation approuvé le 27 octobre (Zetchi)

Tlemcen — Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheiredine Zetchi a annoncé, dimanche à Tlemcen, que l'assemblée générale de la FAF approuvera le projet de réalisation des centres régionaux de formation le 27 octobre lors d'une assemblée générale extraordinaire (AGEx).

Présidant une rencontre avec les membres de l'assemblée générale de la FAF et des présidents de ligues de football des wilayas de l'ouest et du sud-ouest du pays pour présenter la fiche technique du centre de Tlemcen, Zetchi a expliqué qu'il y aura deux autres rencontres similaires qui se tiendront dans les prochains jours à Alger et à Sétif avec les membres de l'AG et les présidents des ligues de wilayas de football centre, est et sud-est du pays et débattront de projets de réalisation de 3 autres centres régionaux à Saida, Batna et El Tarf.

Le président de la FAF a souligné que ces centres seront bénéfiques essentiellement aux clubs et jeunes catégories entre 13 et 15 ans qui seront encadrées par des personnes "qualifiées" et "compétentes".

Le même responsable a indiqué que l'enveloppe financière allouée à la réalisation d'un seul centre est de 1,5 milliard DA, ajoutant qu'il est "probable" de programmer la réalisation de deux autres centres à Ouargla et Béchar en cas de choix d'assiettes de terrain par les autorités de wilaya.

Les clubs seront associés dans la réalisation de ces centres par la signature de conventions étant donné qu'ils sont les seuls bénéficiaires de ces centres, a-t-il fait savoir.

Le centre de formation régional prévu au plateau de Lalla Setti de Tlemcen couvre une superficie de 3 hectares. Ce projet prévoit la réalisation d'un bloc d'hébergement de 27 chambres, d'un pavillon médical pour la rééducation fonctionnelle, d'un bloc pédagogique de plusieurs salles, d'une salle de conférences, d'une autre de pratique sportive, de 5 terrains dont certains couverts en gazon naturel et d'autres en gazon artificiel, de vestiaires et autres structures, selon les explications fournies par le directeur du bureau d'études chargé de la réalisation de ce centre.