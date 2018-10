Algérie: Promotion de la langue arabe - 6 projets en cours de concrétisation

Le groupe pétrolier français Total et le groupe public algérien Sonatrach ont conclu deux accords… Plus »

Il a fait état à ce propos de l'organisation, en novembre prochain, d'un séminaire national à la bibliothèque d'El Hamma à Alger sur la complémentarité linguistique entre l'arabe et le tamazight, leur cohabitation et la notion de "citoyenneté linguistique".

Evoquant en outre les rapports unissant les deux langues officielle de l'Algérie l'arabe et le tamazight, M. Belaïd a souligné leur "complémentarité", assurant qu' "il n'y a jamais eu d'opposition entre les deux car toutes deux ont la même origine et ont cohabité ensemble avant de se ramifier".

Le travail sur ces projets est mené en coordination avec plusieurs ministères et le Haut-Commissariat de la langue amazighe et vise à développer la langue arabe et à proposer des initiatives pour sa promotion, d'autant que, a ajouté M. Belaïd, le "CSLA étant une institution consultative attachée à la présidence".

