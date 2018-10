Maroc: Les élèves du lycée Bir Anzarane de Tahannaout fêtent leurs professeurs

Casablanca, la capitale économique du Maroc, accueille le plus grand salon du packaging et de l'emballage de la… Plus »

Cette initiative, gage d'amour et de partage entre plusieurs intervenants de l'établissement, organisée en collaboration avec l'Association des parents des élèves du lycée Bir Anzarane et de son directeur, est une motivation de plus pour tous les enseignants qui ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes et qui ne cessent de fournir de grands d'efforts pour le bien des élèves.

Au lycée Bir Anzarane de Tahannaout, tous les professeurs ont été agréablement surpris à leur entrée en classe. En effet, ils ont été accueillis par des applaudissements de la part des élèves à l'occasion de la Journée mondiale de l'enseignant. Et cerise sur le gâteau, les élèves de l'établissement se sont réunis lors de la pause de 10h00 dans la cour de récréation pour partager leur joie avec leurs professeurs, l'occasion pour certains d'exprimer leur remerciement et leur gratitude à leurs professeurs, très émus par cet inestimable moment de reconnaissance.

