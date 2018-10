Maroc: Des diplomates s'informent des potentialités économiques et des opportunités d'investissement à Ouezzane

Une visite de travail à l'invitation du conseil provincial

Une délégation diplomatique s'est réunie, samedi, avec les élus et les hommes d'affaires d'Ouezzane afin de s'informer des potentialités économiques et des opportunités d'investissement de la province.

Cette délégation, qui effectue une visite de travail à l'invitation du conseil provincial, est composée d'ambassadeurs et de diplomates en provenance de l'Australie, du Burundi, du Canada, du Congo, de la Corée du Sud, de la Croatie, de la République dominicaine, de l'Egypte, de la Finlande, de la Gambie, du Ghana, du Nigeria, des Pays-Bas, du Qatar, de l'Ukraine, et du Vietnam.

S'exprimant à cette occasion, le président du conseil provincial d'Ouezzane, Larbi Lamharchi, a affirmé que cette rencontre, de grande importance, vise à informer de près les ambassadeurs accrédités au Maroc des potentialités dont regorge la province d'Ouezzane, en particulier le patrimoine religieux, l'économie, le tourisme, l'industrie et les sites naturels, rapporte la MAP.

Après avoir relevé l'importance du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre Asjen associé au barrage Oued El Makhazine, en cours de mise en œuvre, le responsable a indiqué que cette région constitue une plateforme en mesure d'accueillir des investissements étrangers dans le secteur agricole, de même qu'elle dispose de vastes massifs forestiers et de deux grands barrages pouvant être exploités pour le lancement de projets touristiques.

Ce projet, d'un coût global de 580 millions de dirhams financé en grande partie par un don du Qatar, permettra d'irriguer une superficie de 2.500 ha et d'augmenter ainsi à 2.860 ha la superficie plantée dans la région, laquelle sera consacrée à la promotion des cultures à haute valeur ajoutée, dont des arbres fruitiers, des légumineuses et des cultures sucrières. Les composantes du projet, dont les travaux seront achevés vers la fin de 2018 et qui mobilisera 15 millions de m3 des retenues du barrage Oued El Makhazine pour l'irrigation, comprennent la réalisation d'une station d'exhaure et d'une station de reprise, la réalisation d'un bassin de régulation, des conduites de refoulement et d'adduction, d'une station de filtration, d'un bassin de stockage d'eau d'irrigation et de réseaux d'irrigation.

De son côté, l'ambassadeur de l'Ukraine à Rabat et doyen du corps diplomatique, Yaroslav Koval, a souligné que cette visite "nous permettra de nous informer des potentialités et de l'histoire de la ville, longtemps considérée comme l'un des centres spirituels ancestraux du Maroc", s'arrêtant, à cet égard, sur l'histoire de la zaouia Ouazzania qui se veut un exemple de l'Islam du juste milieu et de la modération.

Pour sa part, le secrétaire général de la préfecture d'Ouezzane, Mohamed Achir, a affirmé que les autorités locales ne ménagent aucun effort pour améliorer le niveau des infrastructures et soutenir les activités génératrices de revenus, particulièrement dans les secteurs de l'agriculture, l'artisanat et l'industrie de transformation des produits de terroir.

Une caravane médicale pluridisciplinaire a été lancée à cette occasion, à l'initiative du conseil provincial d'Ouezzane, de la délégation du ministère de la Santé et de l'Association médicale d'aide au développement entre Lauvergne et le Maroc, pour sillonner du 7 au 12 octobre les différentes communes rurales et urbaines de la province.