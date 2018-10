Maroc: Deux matches test pour les A'

Casablanca, la capitale économique du Maroc, accueille le plus grand salon du packaging et de l'emballage de la… Plus »

Majid Aymane (AS FAR), Mohamed Baayou (KACM), Khalid Alaoui Kbiri (MAS), Omar Boutayeb (RCA), Mehdi Zaya (KACM), Soufiane Bouftini (HUSA), Ismail Mokadem (RSB), Mohamed Saidi (FUS), Zakaria Alyoud (MAT), Saad Lagrou (DHJ), Karim Baadi (HUSA), Salahedine Bahi (RCA), Omar El Arjoune (IRT), El Mehdi Ouabila (HUSA), Badi Aouk (WAC), Najib El Mouatani (OCK), Aymane El Hassouni (WAC), Nawfel Zerhouni (FUS), Mohamed Farehane (RSB), Soufiane Rahimi (RCA), Abderahim Makran (FUS), Marouane Hadhoudi (DHJ), Zouheir El Moutaraji (WAC) et Walid El Karti (WAC).

L'équipe nationale A' sera en stage de préparation du 8 au 16 octobre courant en Espagne lors duquel elle disputera deux matchs amicaux face aux équipes de Grenade le 11 octobre et Malaga cinq jours plus tard.

