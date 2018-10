Maroc: La diversité du livre marocain suscite l'intérêt des visiteurs à la Foire d'Amman

Casablanca, la capitale économique du Maroc, accueille le plus grand salon du packaging et de l'emballage de la… Plus »

Il a estimé que la participation marocaine à cette exposition est unique par la diversité du livre marocain avec ses titres et thèmes, affirmant le grand intérêt porté au livre marocain, en particulier dans les domaines des études islamiques, de la langue arabe et de la philosophie, ainsi que du livre destiné à l'enfant.

Elle a ajouté que l'exposition, à laquelle elle a participé pour la troisième fois, a été une occasion importante pour présenter et promouvoir le livre marocain et la diversité de la culture marocaine.

Il a relevé l'importance de la participation du Maroc à cette manifestation culturelle afin de promouvoir le livre marocain, riche et unique, soulignant que l'exposition a été un moyen pour le lecteur de découvrir la culture des pays et des peuples. Pour sa part, Mme. Ilham Bellemih, directrice de "Halabi Publications", a indiqué que le pavillon marocain a attiré les visiteurs, en particulier les Jordaniens, qui ont manifesté un grand intérêt pour les publications marocaines.

