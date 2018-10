Maroc: Des vidéos, des pots de vin et des arrestations

Casablanca, la capitale économique du Maroc, accueille le plus grand salon du packaging et de l'emballage de la… Plus »

« Les déclarations filmées à l'insu du vice-président prouvent sans la moindre nuance l'existence réelle de nombreux actes illégaux qui entravent le développement territorial du Royaume. C'est une grande dépravation qui fleurit et se consolide au grand jour. Comment peut-on accepter qu'un édile puisse sciemment saboter l'aménagement d'une voirie et mener une entreprise vers la faillite juste parce que son chef de chantier lui a jeté un regard qui n'était pas à son goût ?! C'est scandaleux!», s'est indigné un militant usfpésite à Essaouira.

Dans lesdites séquences, le vice-président de la commune reçoit une somme d'argent dudit chef de chantier et lui explique en détail sa manière de procéder en matière de gestion des marchés publics. Les confessions de l'édile local ont éclaboussé plusieurs intervenants parmi les autorités locales et au sein de la Gendarmerie Royale.

Le vice-président de la commune rurale de Lakrimat et le chef de chantier d'une entreprise ont été placés en garde à vue sur ordre du procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Essaouira suite à la diffusion de cinq séquences vidéo d'un acte de corruption et contenant des aveux qui mettent à nu la grande dépravation qui entache la gestion des marchés publics dans cette commune.

