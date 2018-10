Mali: Coopération - M. Joël MEYER est le nouvel ambassadeur de France au Mali

L'information a été donnée par l' Ambassade de France au Mali. M. Joël MEYER prendra ses fonctions à Bamako dans quelques jours.

: M. Joël MEYER est le nouvel ambassadeur de France au Mali

M. Joël MEYER a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République du Mali (décret du 1er octobre 2018). Il prendra ses fonctions à Bamako dans quelques jours, selon un communiqué de l'ambassade de France au Mali.

Conseiller des affaires étrangères hors classe, M. Meyer a rejoint le Quai d'Orsay en 1989 et a successivement servi dans les ambassades de France à Nicosie, Athènes et Bamako (où il a été premier conseiller de 2003 à 2006), comme sous-directeur de l'Europe méridionale à Paris et comme consul général de France à Milan. Il était depuis 2014 ambassadeur de France en Mauritanie.

Le nouveau diplomate français aura la lourde tâche de s'investir dans le renforcement des liens de coopération entre le Mali et la France.

Déjà, le Mali et la France travaillent ensemble sur l'Accord pour la paix, la situation du centre, la situation générale. Le soutien de la France aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme a été réaffirmé par le ministre des Affaires étrangères de la France, lors de son récent séjour en septembre dernier à Bamako. Jean-Yves le Drian a évoqué également avec les plus hautes autorités la coopération franco-malienne en matière de développement, nécessaire pour enrayer les causes profondes de l'instabilité.

En matière de développement sur les dotations en infrastructures au Mali, on peut citer par exemple la construction et la réhabilitation de plus 5 lycées dans la région centre et à Gao, mais également la station de pompage de Kabala, le doublement de la ligne électrique de Manantali, des projets en formation professionnelle, entre autres.