Algérie: Les commerçants des camps de Tindouf menacent d'installer un Gdim Izik à la frontière algéro-mauritanienne

Le groupe pétrolier français Total et le groupe public algérien Sonatrach ont conclu deux accords… Plus »

Le contrôle de l'activité commerciale des Sahraouis des camps est d'une importance capitale pour l'Algérie et la direction du Front. Par le passé, le Polisario avait, sous l'ère de Mohamed Abdelaziz, mis en place un dispositif juridique lui permettant de maintenir son emprise sur le négoce avec des cartes de commerçant valables seulement une année et moyennant le paiement à la «douane» du Front de 600 dinars algériens (4,39 euros).

Ces décisions ont suscité la colère des commerçants des camps, indique le site Futurosahara. C'est la déception pour ceux qui croyaient que le passage frontalier Tindouf-Zouerate, inauguré il y a quelques semaines, allait booster leurs activités commerciales avec la Mauritanie. Et comme pour exprimer sa solidarité avec la décision algérienne, la Mauritanie a commencé début octobre à imposer des taxes aux Sahraouis traversant les passages de Bir Mogreine et Zouerate.

Il a suffi de quelques jours pour que les commerçants des camps de Tindouf s'insurgent contre l'ouverture du poste frontalier entre leur pays d'accueil et son voisin du Sud. Alors qu'ils avaient accueilli favorablement l'ouverture du passage Tindouf-Zouerate, il ont été pris entre les feux des douanes mauritanienne et algérienne qui les considèrent comme des concurrents plus que jamais indésirables.

