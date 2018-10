Mali: Banques - La BDM-sa poursuit l'extension de son réseau d'agences à Bamako

Avant d'ajouter : « La modernisation des produits et services de la banque a permis de développer des offres intégrants la technologie de pointe comme le e-banking, les services de versement espèces sur les GAB, les packages, les produits de la bancassurance et le M-Cauris ».

Concernant la modernisation des agences, Bréhima Amadou Haidara a expliqué que celle-ci a été placée en priorité des actions planifiées de la BDM-sa. Elle vise à adopter un modèle type d'agence avec une ergonomie répondant aux besoins d'espaces et de services de la clientèle sur les points de vente de proximité de la banque. Ceci a l'avantage de faciliter la mise en place des agences et de communiquer une image harmonieuse de la banque.

Lors de l'inauguration de l'agence de Sotuba, le directeur général de la BDM-sa a souligné l'intérêt pour son institution de mettre en place un service rapide destiné à la clientèle de proximité pour la modernisation de la relation clientèle. Ce dispositif visera à assurer un service rapide, efficace et adapté aux exigences de professionnalisme et d'urgence des affaires.

