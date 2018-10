Madagascar: Andry Rajoelina - Culte devant la gare avant le départ du TGV

A Madagascar, un accord de pêche et d'aquaculture, d'un montant de 2,7 milliards de dollars, crée la… Plus »

Avant d'entamer la campagne électorale, Andry Rajoelina a tenu à officialiser la sortie de son livre autobiographique au pays. Il a choisi le Jardin d'Andohalo pour le faire. Un lieu historique et symbolique par rapport à l'histoire et la culture de Madagascar, a-t-il expliqué. Tôt le matin, dès 5 heures, les partisans du « Volomboasary » venant des quatre coins de la Grande Ile ont rallié le site pour se procurer le livre. Jeunes, étudiants, lycéens, seniors, chômeurs, investisseurs, femmes au foyer, intellectuels, sportifs. Toutes les catégories sociales et toutes les classes d'âge étaient représentées à Andohalo. Ils se sont intéressés à cette autobiographie de 32 chapitres qui propose de nombreuses révélations sur la vie personnelle du président Andry Rajoelina, son enfance, son adolescence, son parcours professionnel, ses débuts dans la politique, les dessous de la Révolution Orange de 2009, ainsi que sa rencontre avec son épouse Mialy Rajoelina, « L'Amour de sa vie ». A l'image du titre de l'ouvrage : « Par Amour de la Patrie ».

