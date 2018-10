Afrique: Salon Plast Pack - La 3e édition prévue du 12 au 15 décembre à Casablanca

Casablanca, la capitale économique du Maroc, accueille le plus grand salon du packaging et de l'emballage de la région MENA. Ce sera du 12 au 15 décembre prochain.

La Fédération marocaine de plasturgie (Fmp), en collaboration avec Global Fairs&Events, organise la troisième édition de Plast Pack, Salon international du packaging et solutions d'emballage plastiques, de l'impression, du 12 au 15 décembre 2018 au centre d'exposition de l'Agence marocaine des investissements et exportations (Amdie), ex Ofec de Casablanca, au Maroc.

Selon un communiqué reçu à notre rédaction, placé sous l'égide du ministère de l'industrie, de l'Investissement du Commerce et de l'économie numérique du Maroc, cette troisième édition de Plast Pack accueillera180 exposants de 28 pays des 5 continents et 15 000 visiteurs dont des délégations d'acheteurs venues de 9 pays. Tous réunis autour de la thématique centrale « Quelles solutions innovantes pour le secteur de l'emballage africain ».

Avec un nombre d'exposants en croissance de 25% comparé à l'édition précédente, Plast Pack confirme son attractivité tant au niveau national et qu'international.

Rendez-vous par excellence du packaging africain et euro-méditerranéen, avec en filigrane cette double volonté de mettre en lumière les opportunités et potentialités énormes du marché africain du packaging, le Salon attire de plus en plus d'entreprises et donneurs d'ordre.

Le salon regroupe quatre grandes filières piliers de l'économie marocaine et mondiale : l'emballage, l'impression, la machinerie, les accessoires et la logistique de proximité (services, matériels, opérateurs et partenaires).

Selon le communiqué, l'innovation première de cette troisième édition de Plast Pack est l'élargissement du salon à d'autres types d'emballages comme le verre, le bois, le métal... en plus du plastic et du carton.

Catalyseur et accélérateur de croissance par essence, Plast Pack est une vitrine de l'offre et de la demande. C'est une occasion annuelle pour mettre en exergue la double notion d'innovation et de croissance durable. Pour Nabil Saouaf, Commissaire général du Salon «Plast Pack est un vecteur de croissance grâce à sa plateforme B2B.

Il est aussi un espace de réflexion et d'échanges grâce à son programme scientifique riche et à la pointe de l'actualité́ des secteurs du packaging, de l'impression et de la machinerie ».

Même son de cloche du côté de l'organisateur délégué Ikram Ettis, Directrice générale de Global Fairs&Events rappelle « l'avantage d'avoir une vitrine du packaging africain » et de pouvoir «rencontrer en un seul lieu les plus importants acteurs africains de la grande famille du secteur de l'emballage».

Et d'ajouter que « le salon permet d'être au diapason des dernières tendances et évolutions des secteurs ciblés, tel que le Smart Packaging (voir document annexe)», ajoute-t-elle.

« Au-delà du programme de conférences traitant de sujets d'actualité́, et donnant la parole à des experts du secteur, Plast Pack offre l'opportunité de découvrir de visu les savoir-faire et nouveautés, pour une vision concrète des avancées technologiques », annonce M. Saouaf, Commissaire général du Plastpack et Packexpo.