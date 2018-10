Ile Maurice: Sur Facebook, il retrouve le propriétaire de Rs 15 000 égarées

Une semaine depuis que la nouvelle loi sur les infractions routières est en vigueur. Et en une semaine, 4 215… Plus »

L'habitant de Bambous, qui est venu récupérer son sac, mardi 2 octobre, à Flic-en-Flac, est infiniment reconnaissant. Il a surtout du mal à avaler le fait que quelqu'un lui ait retourné le sac avec tout l'argent. Tant et si bien qu'il a même proposé Rs 1 000 à Ludovic Puresh pour le remercier. Somme que le jeune homme a gentiment déclinée. «C'est celui d'en haut qui me le rendra.»

En moins de 24 heures, sa publication a été partagée plus d'un millier de fois et a suscité de nombreuses réactions. Les internautes n'ont pas manqué de le féliciter pour sa bonne action. Le jeune homme remercie d'ailleurs les citoyens «honnêtes» qui lui ont permis de contacter Alex Augustin.

Dès lors, il tente de retrouver ce dernier. Afin de maximiser ses chances, il poste des photos de sa trouvaille, le même soir, sur Facebook et sollicite l'aide des internautes. Depuis, dit le coach en self-défense, «une quarantaine de personnes m'ont appelé». Certaines, pour essayer de le rediriger vers le propriétaire et d'autres, «une dizaine» de malhonnêtes, pour se faire passer pour Alex Augustin, déplore-t-il.

C'est en revenant de ses entraînements, lundi soir, 1er octobre, que Ludovic Puresh aperçoit un sac dans un sale état sur la route à Bambous. Il le ramasse alors et, au lieu de s'en débarrasser, aussitôt rentré, il décide d'y jeter un coup d'œil. Le jeune homme de 31 ans y découvre environ Rs 15 000 ainsi que des pièces d'identité d'un certain Jean Alex Augustin.

