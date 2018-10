Ile Maurice: Visham Ramdoo - Inimitable imitateur

Une semaine depuis que la nouvelle loi sur les infractions routières est en vigueur. Et en une semaine, 4 215… Plus »

Il veut qu'on le considère comme un artiste complet et s'est lancé le défi de briller à l'étranger. À commencer par la France, où il s'est rendu cette semaine pour ses one-man shows. Le pays est grand, le défi énorme, mais pas suffisant pour le démotiver. Le plus important pour Visham Ramdoo est de créer un style qui lui est propre, avec une signature typiquement mauricienne. «Mo pa pou bliyé mo rasinn.»

Visham Ramdoo partage également son envie de faire autre chose que faire rire les gens. Il se consacre de plus en plus à la chanson. Pari réussi puisqu'il connaît un franc succès en 2017 avec le tube «Met enn ti aryer», classé parmi les meilleures chansons de l'année.

D'ailleurs, lors de cet entretien, il demande, de temps à autre, l'avis de son père. «Paa, donn mwa enn lidé seryé ki mo pou dir.» Il explique qu'il produit des vidéos tous les six mois. «Quand le premier épisode de l'émission (NdlR, Qui veut gagner des millions ?) est sorti, je me suis dit pourquoi ne pas en rire davantage ?»

D'où s'inspire-t-il ? Bien qu'il se décrive comme étant un déconneur depuis sa plus tendre enfance, sa force, explique-t-il, provient de ses parents et de son petit frère. «Méyer kitsoz ki kapav éna sé sipor ou fami. Zot akonpagn mwa tou mo bann show ek zot donn mwa lidé.»

Sa dernière vidéo en date, une parodie de «Qui veut gagner des millions ?», fait un tabac sur les réseaux sociaux. Elle a récolté environ 50 000 vues en moins d'une semaine. Dans cette vidéo, le jeune de 22 ans, étudiant en ingénierie mécanique à l'université de Maurice, se met dans la peau de l'animateur et pose la question suivante : «Enn pes éna enn lagrin, bé enn zavoka komié lagrin éna ?» Son humour pince-sans-rire et son ton je-m'enfoutisme cultivé séduit.

Il s'est imposé sur scène et à travers ses vidéos grâce à son humour décapant. Aujourd'hui, il s'est forgé une place dans le cœur des Mauriciens. Visham Ramdoo est au summum de sa notoriété et il ne compte pas s'arrêter de sitôt. Nous avons rencontré l'humoriste, chanteur, comédien et imitateur chez lui, à Forest-Side.

