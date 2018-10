Gabon: "ERAMET et la Transformation Numérique des Métiers de la Mine au pays

C'est le thème au centre du prochain Café Numérique de Libreville prévu se tenir le 13 octobre. Cette édition qui se tiendra à la salle 400 de l'institut Français du Gabon sera consacrée aux métiers des mines, une première à vivre pour les étudiants et les demandeurs d'emploi.

Le Café Numérique Libreville, initié par Sylvère BOUSSAMBA fondateur de l'ONG Ogooué Labs et co-organisé par les entreprises Hakki Com, Digital Impact Gabon, Boom Consulting et CAE Culture Prod continue de connecter la grande communauté Numérique du Gabon.

La nouveauté de cette 8ème édition du Café Numérique du 13 Octobre 2018, est la participation du groupe international ERAMET comme co-organisateur et partie prenante intégrale à travers sa filiale COMILOG.

A travers cette 8ème édition spéciale, ERAMET-COMILOG souhaite démontrer sa volonté de soutenir la transformation numérique et contribuer au développement de l'écosystème numérique au Gabon.

Cette contribution s'inscrit dans la nouvelle ambition RSE du Groupe par le projet COMILOG 2020 qui devra constituer un catalyseur de développement économique local et national.

Avec ce projet, les besoins de compétences numériques vont augmenter pour la COMILOG et celle ci souhaite associer l'écosystème local à ce challenge. D'ailleurs, quelques initiatives ont d'ores et déjà été lancées dans ce sens avec la mise en test de l'application MAVAGHA (optimisation du remplissage des trains) développée avec une Start Up.

La Direction de la Transformation Numérique du Groupe souhaite donc encourager et développer ce type de coopération, et promouvoir une image moderne, dynamique et participative d'ERAMET-COMILOG au Gabon et dans la région en élaborant des programmes et des parcours de développement de façon concrète pour passer de la parole à l'acte.

À cette édition, ERAMET GROUP et sa filiale gabonaise COMILOG, vont se livrer au jeu des questions-réponses au même titre que les autres, en abordant une thématique sur la transformation propre à leur développement devant un public de plus de 400 personnes, et donnerons les clés et les parcours possibles dans l'accompagnement de ce processus.

D'où l'intérêt pour les étudiants, les entrepreneurs (Start Up gabonaises) et les autres acteurs locaux à participer à ce Café Numérique spéciale ERAMET-COMILOG comme le rappelle les organisateurs.

Comme chaque édition, la participation pour cet évènement est gratuite et ouverte au public sous réserve d'une inscription sur www.tikkéo.com.