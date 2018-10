Gabon: UBA dévoile Magic Banking à Libreville

Les Gabonais attendent toujours les résultats des élections législatives et locales de samedi… Plus »

Par le lancement de Magic Banking, United Bank for Africa (UBA) démontre sa volonté à contribuer à la démocratisation des produits financiers et a l'inclusion financière en Afrique dans sa globalité et au Gabon en particulier.

Par cette offre, la clientèle (UBA) se voit une fois de plus offrir un service de qualité. Désormais , plus besoin de connexion internet ou de téléphone haut standing pour effectuer une quelconque opération financière dans tout le Gabon. Être simplement sous couverture réseau téléphonique, puis composé : étoile, huit-cent onze, dièse (*811#) à partir des différentes maisons de téléphonie mobile.

United Bank for Africa (UBA) Gabon par le canal de son Directeur général adjoint, Etienne Ramba, dévoile Magic Banking. La cérémonie de lancement a drainé du beau monde parmi lequel ; les représentants de la presse, les investisseurs, les représentants d'entreprises et la clientèle (UBA). Tous curieux de découvrir ce nouveau service.

