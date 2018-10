Madagascar: Polémique autour d'un nouvel accord de pêche

La mise en œuvre de cet accord, tel que le mentionne le communiqué de la présidence, est prévue pour la fin de l'année 2018. La société civile demande sa suspension tant que la lumière n'aura pas été faite. Inquiétude partagée du côté des citoyens qui s'organisent à leur manière. Une pétition en ligne pour demander la révocation de l'accord a été lancée il y a six jours. Plus de 13 500 signatures ont déjà été récoltées.

Elle fustige par la même occasion les réactions ubuesques de certains acteurs : « Toutes les composantes de l'accord sont totalement floues. Et cet accord-là va engager le pays sur dix ans. Le président de la République, qui a assisté à la signature photo à l'appui, renie tout simplement sur RFI avoir été témoin de la signature de cet accord-là et affirme qu'il n'est pas au courant de sa teneur ! Pourquoi ? Ça c'est suspect ».

A Madagascar, un accord de pêche et d'aquaculture, d'un montant de 2,7 milliards de dollars, crée la polémique, éclipsant presque le début de la campagne présidentielle. Alertés par la société civile qui juge l'accord opaque, les médias se sont emparés de l'affaire. L'accord-cadre, conclu presque en catimini le 5 septembre dernier à Pékin entre l'Agence malgache de développement économique (ADMP) et un consortium d'investisseurs chinois (Taihe Century Investments Developments Co. Lmt), crée l'inquiétude.

