Afrique: Total CAN 2019 - Des Lions à l'assaut des Coelacanthes

La liste des Lions de l'Atlas pour la double confrontation avec les Comores (13 et 16 octobre), dans le cadre des éliminatoires de la CAN Total 2019, est désormais connue. Hervé Renard a maintenu le suspens, donnant libre court à toutes les supputations pour finalement opter grosso modo pour les mondialistes.

Ce retard s'expliquerait par l'embarras de trancher pour certains titulaires qui ont fait partie de la campagne qualificative au Mondial Russe. On retiendra en premier le capitaine Mehdi Benatia (Juventus de Turin) dont on doutait de la présence. Celui-ci avait déclaré forfait pour le premier match contre le Malawi, sans en donner les raisons, sinon qu'il n'était pas au point et qu'il cherchait en priorité sa titularisation à la Juventus. Aujourd'hui, pas d'arguments officiels pour son forfait et certains le correllent au clash contre le sélectionneur-adjoint, Mustapha Hadji, lors du dernier Mondial. Hadji aurait accusé Benatia d'avoir levé le pied contre l'Iran (0-1). Autre absent de marque, Amine Harit, sociétaire de Schalke 04. Il était également absent contre le Malawi pour des raisons disciplinaires. Mais cette fois-ci c'est pour cause de blessure, indique-t-on.

Des absents avec en contrepartie de nouveaux convoqués. Il s'agit tout d'abord du buteur n°1 du championnat égyptien et joueur d'Al Ahly, Walid Azaro, qu'Hervé Renard avait boudé malgré les performances de l'ex-goleador du Difaâ d'El Jadida. Autre surprise, Mehdi Bourabia, le médian de l'équipe italienne de Sassuolo. L'ex-joueur de Grenoble est peu connu du public marocain. Renard a enfin jeté son dévolu sur quatre joueurs du championnat pro national : Ismail Haddad, Salahedine Saidi et Réda Tagnaouti du Wydad de Casablanca, et Abdelilah Hafidi du Raja. Mais tout n'est pas gagné pour les joueurs locaux sachant que la liste sera réduite ultérieurement à 23 noms.

Au total, une mosaïque de joueurs, de tous âges, conduits par le doyen Mbarek Boussoufa retenu malgré l'âge (34 ans) et toujours sans club cette saison.

A rappeler que le match Maroc- Comores aura lieu en soirée au Complexe Mohammed V à Casablanca le 13 octobre 2018 (20h). Les pronostics vont pour les Lions de l'Atlas classé 45è mondial contre les Comores 149è. Au classement de ce groupe, le Cameroun occupe le premier rang (4 pts), suivi du Maroc (3pts), du Malawi (3pts) et des Comores (1 pt).

La liste des 26 sélectionnés

Gardiens: Munir El Kajoui (Malaga/Espagne), Yassine Bounou (Gérone/Espagne), Ahmad Reda Tagnaouti (WAC Casablanca)

Défenseurs: Nabil Dirar (Fenerbahçe/Turquie), Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam/Pays-Bas), Marouane Da Costa (Basaksehir/Turquie), Romain Saïss (Wolverhampton/Angleterre), Hamza Mendyl (Schalke 04/Allemagne), Sofyan Amrabat (FC Bruges/Belgique), Achraf Hakimi (Dortmund/Allemagne), Nayef Aguerd (Dijon/France)

Milieux de terrain: Karim El Ahmadi (Al-Ittihad/Arabie Saoudite), Youssef Aït-Bennasser (Monaco/France), Mbark Boussoufa (sans club), Mehdi Bourabia (Sassuolo/Italie), Younès Belhanda (Galatasaray/Turquie), Fayçal Fajr (Caen/France), Salaheddine Saïdi (WAC Casablanca)

Attaquants: Nordin Amrabat (Al-Nasr/Arabie Saoudite), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam/Pays-Bas), Ayoub El Kaabi (Hebei China Fortune/Chine), Khalid Boutaïb (Malatyaspor/Turquie), Youssef En-Nesyri (Leganes/Espagne), Walid Azarou (Al Ahly/Egypte), Ismaïl El Haddad (WAC Casablanca), Abdelilah Hafidi (Raja Casablanca)