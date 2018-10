Tunisie: D'innombrables batailles gagnées, une à la fois

Le parallèle est évident ; ce n'est pas seulement de l'histoire de Zed dont il s'agit mais d'une sorte d'étalon conceptuel qui résume les batailles des femmes au sein de leur propre famille à s'imposer comme des êtres dignes de prétendre à une légitime évolution.

Les érudits et l'analphabétisme zen

Elle se rappelle... Les statues de Ferry, Gambetta et Lavigerie. Le regard bleu des gendarmes. Le drapeau tricolore. La radio qui annonce la mort de Moncef Bey. La maison qui se mure dans le silence. Elle se rappelle l'assassinat de Hached et la maison qui pleure. Elle se rappelle des effusions de sang à Bizerte. Elle se rappelle l'inquiétude de la maison quand le père et le frère aîné tardent.

Zed en sept ans, elle observe et réfléchit. Elle pose des questions sur tout ce qui bouge. Des jeux d'enfants, des fourmis, un agneau et un chat pour compagnons. Une famille de Tozeur (dans le sud tunisien) qui s'installe à Tunis et suscite les interrogations, une famille aisée dont le père et le frère sont des érudits de la mosquée Zitouna alors que le quartier vivait dans un «analphabétisme zen». C'est l'ordre établi où la permission aux petites filles d'aller à l'école n'est absolument pas garantie et se suivent alors des pages poignantes où Zed entrouvre la condition de la femme d'alors, doublement colonisée par l'occupation française et par le joug des hommes, même les meilleurs.

Elle se rappelle de son choc le jour où son père offrit deux vélos à ses frères cadets mais pas à elle. Elle réfléchit longtemps et la conclusion s'impose à elle comme une évidence : l'école était son unique issue pour la survie et le changement, juste pour conjurer la "faute" d'être née fille ; la troisième en plus ! Elle est sauvée par le sort qui voulut qu'après elle naissent deux garçons. Elle est "pardonnée" et on la décrit désormais Mabrouka (porte-bonheur).

Forte de cette chance, quand son frère cadet entre à l'école, elle et lui font le siège de leur père pour qu'il la fasse entrer, elle aussi, en cours. Il cède, mais pour une seule année de scolarité ! Une seule année à la fois... Elle transformera cette formule en tactique perpétuelle pour aller de l'avant, encore et toujours.

Le drame de la féminité

Son frère a droit à une école prestigieuse qui lui garantit l'accès au fameux collège Sadiqiyya. Pas elle, mais elle est aux anges : "C'était une école française. Là s'ouvrit à moi un monde qui gagna mon cœur et ravit mon esprit."

Un temps béni qu'elle se rappelle avec ferveur : «Nos institutrices nous embrassaient sur le front. Elles caressaient nos cheveux, nous tapotaient les joues et nous complimentaient sur nos bons résultats... Elles savaient nous parler, nous récompenser. Elles savaient nous apprendre et nous faire rêver. Nous les aimions et aimions ce qu'elles nous apprenaient».

Zed rattrape son retard en cinq mois et récolte les prix. Les lectures lui ouvrent des horizons, elle dévore tout jusqu'au papier qui emballe le contenu du couffin, le «couffin-bibliothèque». Seulement, elle se rend compte que ces livres parlent d'une autre Histoire, celle de la France, et que l'arabe n'est en cours qu'une seule fois par semaine.

Des comparaisons tourmentées s'installent dans son esprit entre deux mondes radicalement différents ; un choc des civilisations. Encore une fois, son père dit qu'elle ne pourra pas aller au-delà du collège. Et, comme toujours, elle supplie : "Rien qu'une autre année !" Soutenue par son frère, ses profs et Bourguiba qui avait ouvert les mentalités, elle finit par entrer en faculté pour des études d'anglais.

Ses soucis ne sont pas finis pour autant et quand elle termine ses études, elle n'a pas encore les coudées franches : «L'obtention de ma maîtrise ne m'avait pas donné une grande marge de manœuvre mais m'avait aidé à résister». Car, après les batailles du savoir, la voici devant le drame d'être femme en ce milieu de siècle où la société reste ambivalente à tous les niveaux.

La bataille est plus ardue, elle met son être de femme à l'épreuve. Un mariage avec un Tunisien qui vit à Paris lui fait espérer le meilleur mais elle découvre progressivement le pire pour cette femme éclairée et intelligente qu'elle est devenue. Elle divorce et rentre en Tunisie et c'est là que commence une autre histoire, avec une foule d'autres thèmes impossible à résumer, comme tout ce que contient l'ouvrage. Un dernier mot : si vous avez une petite fille, offrez-lui cet ouvrage si vous tenez à ce qu'elle s'éveille à son individualité.

Zed, l'ex-enfant de l'Occident, 207p., mouture française

Par Zoubeida Khaldi

Editions Sahar, 2018