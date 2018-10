Tunisie: Amplement mérité !

Avertissement : Khenissi, Harzi, Ben Mohamed

Expulsion de Kom et Dhaouadi (seconde mi-temps)

CSS : Dahmane, Mathlouthi, Amamou, Jouini (Zouaghi), Hnid, Jelassi, Soukari (Kouakou) (Moncer), Harzi, Hamdouni, Chaouat

EST : Jéridi, Derbali, Ben Mohamed (Belarbi) Yaâkoubi, Dhaouadi, Kom, Coulibaly, Mejri (Bguir), Badri (Jouini), Khnissi, Blaïli

Les deux équipes espéraient se réhabiliter après avoir été battues en coupe arabe et en ligue des champions. Krol a fait trois changements par rapport à son match face à Al Fath en incorporant Jouini et Jelassi.

Ce trio a métamorphosé le jeu sfaxien en imposant un rythme fou à cette rencontre.

De son côté Ben Yahia a fait confiance à son quatuor le plus en méforme depuis quelque temps, à savoir Blaîli, Mejri plus Badri et Khenissi. Ces derniers étaient lents et inefficaces tout au long de la première mi-temps.

Car, en fait, on a eu droit à un petit match, pauvre en qualité de jeu et joué sur un rythme très lent malgré quelques occasions suite à des exploits individuels intermittents. Les Sfaxiens étaient plus déterminés et dangereux avec un milieu clairvoyant et une attaque bien conduite par le néo-international Chaouat. Ce dernier était très actif et très menaçant face à une défense «sang et or» hésitante et à la 32' après une offensive bien menée par Kouakou -- qui a remplacé Soukari blessé -- ce dernier sert Chaouat qui a eu l'intelligence de servir son coéquipier Herzi qui n'a trouvé aucune peine pour ouvrir le score. Ce but a mis en évidence le jeu fluide des locaux qui ont su bloquer toutes les manœuvres de Kom et Coulibaly. Ces derniers ont eu de la peine à imposer leur maîtrise, et ce, parce que le positionnement de Blaili a affaibli le rendement des attaquants: Khenissi et Mejri, si isolés et mal aidés par Anis Badri hors sujet depuis le Mondial.

Certes, les «Sang et Or» ont monopolisé le ballon mais sans danger. Le but de Herzi est venu récompenser les efforts déployés par les protégés de Krol. Ces derniers ont montré une solidité en défense et ont fermé les issues à leur arrière-garde face à Khenissi bien surveillé par H'nid et Mejri très mal servi par Blaili. Il est à signaler que ce dernier a failli ouvrir le score après un corner direct mais le poteau a sauvé l'équipe sfaxienne.

Kom expulsé

Après la pause, les Sfaxiens sont entrés dans l'intention d'aggraver le score. Ils étaient plus menaçants sur les couloirs, bien gardés par Karoui et Hamdouni. Sentant le danger, Ben Yahia fit incorporer Jouini à la place de Badri pour donner plus de profondeur à son attaque. Ce n'était que feu de paille puisque l'équipe espérantiste n'avait pas les ressources nécessaires pour menacer le jeune gardien sfaxien Dahmane. Encore une fois, l'entraîneur «sang et or» était obligé de faire sortir Coulibaly et fit entrer Belarbi pour alimenter les deux attaquants, mais en vain. Il a fallu quelques coups francs bien bottés par Blaïli en direction de Yaâcoubi (81'), mais Dahmane était là. Il est à souligner que Kom a été expulsé pour somme d'avertissements.

Avec l'incorporation de Moncer les Sfaxiens ont réussi à gérer le reste du match pour conserver leur avantage. Mais Chaouat a voulu fêter son retour en équipe de Tunisie en aggravant le score pour son équipe (92') après un centrage bien précis de Mathlouthi.

L'EST a cafouillé et Ben Yahia a manqué de clairvoyance et de bons choix pour faire face à un CSS en verve et bien dirigé par Krol.