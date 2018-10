Tunisie: L'Espérance annonce la couleur

Un beau débat Nord-Sud avec, en fin de compte, un beau vainqueur et un beau vaincu. L'Espérance de Tunis et le Club Sfaxien ont offert au public de la salle Zouaoui un spectacle de bonne facture bien que nous soyons en début de l'exercice.

Si l'EST a gagné, ce n'est que justice. Les «Sang et Or» étaient plus appliqués, mieux concentrés sur leur sujet et surtout décisifs dans les fins des trois sets disputés. De plus, l'Espérance avait la solution de rechange adéquate. Quand Mehdi Ben Cheikh, le passeur, ou son remplaçant Khaled Ben Slimène se sont mis au service du collectif, Mohamed Ali Ben Othman et Amen Allah Hmissi faisaient la différence par le centre du filet ou sur les ailes. Ajoutons à cela, la bonne tenue défensive de l'EST qui était plus compacte et mieux serrée dans ses rangs. Nous avons découvert un nouveau contreur au sein de l'équipe, le Libyen Mohamed El Ghoul. Il semblait bien dans sa peau et nullement intimidé pour sa première rencontre, le choc du jour.

Le Club Sfaxien a beau tenter et peser lors d'une bonne partie sur le champion sortant et prendre même une avance consistante au score. L'équilibre persista durant les deux premiers sets, mais la volonté et le savoir-faire ont permis aux locaux de les emporter par 25-23 et 26-24. Le CSS, dans un moment de doute, a raté la balle de la seconde manche, 24-22, l'EST dans un sursaut rageur ne lâcha pas et parvint à l'arracher par 26-24.

Stabilité «Sang et Or»

Le troisième et dernier set n'était en quelque sorte qu'une succession de mouvements pour l'EST qui a démontré qu'elle était plus stable 25-19.

Le CSS, encore une fois, ne parvint pas à battre l'EST. Tout comme les deux rencontres du play-off et les deux actes de la finale du championnat national et la finale de la Coupe de la précédente saison.

L'Etoile du Sahel n'a pas fait de détails en accueillant la Mouloudia de Bousalem. L'ESS n'a pas été affectée par les départs de Amen Allah Hmissi et Marouène Garci recrutés respectivement par l'EST et le CSS.

La Saydia dans son fief a éprouvé beaucoup de difficultés pour prendre le dessus sur le COKélibia dans une rencontre qui a duré cinq sets. 25-19, 25-23, 22-25, 16-25,15-12.

L'ASMarsa a négocié parfaitement son déplacement à Sfax en venant à bout de l'USTS sur le score de trois sets à un 25-22, 19-25, 25-19, 26-24. Cette victoire à l'extérieur est de nature à donner aux Marsois de grandes motivations et gonfler le moral. Sur le même parquet, l'équipe de Télécom de Sfax l'a fait de belle manière en s'imposant nettement face au nouveau promu le CSHLif 25-22, 25-22, 26-24.

Le Tunisair Club a profité de la venue de l'autre promu, l'USCarthage, pour réaliser une bonne entrée en matière sur le score de trois sets à un.

Résultats

EST-CSS 3-0

SSBS-COK 3-2

ESS-MSB 3-0

USTS-ASM 1-3

ASPTTS-CSHL 3-0

TAC-USC 3-1

Classement

Pts

1) EST 3

-) ESS 3

-) ASTS 3

-) ASM 3

-) TAC 3

6) SSBS 2

7) COK 1

8) USTS 0

-) USC 0

-) CSS 0

-) MSB 0

-) CSHL 0