Angola: Les défis du continent exigent une transition politique d'affirmation africaine

Huambo — Les défis actuels du continent africain, centrés sur la fin des conflits armés et le développement social et économique, nécessitent une transition politique d'affirmation africaine.

Le fait a été assumé dimanche, dans la ville de Huambo, par le membre du Conseil de la République, Ismael Mateus, quand il abordait « la transition politique en Afrique », dans une conférence organisée par l'Institut Supérieur Polytechnique Sol Nascente.

Selon l'orateur, les pays africains devraient adopter un authentique modèle de transition politique, fondé sur les réalités locales, plutôt que d'opter pour des modèles importés de l'Occident.

Ismael Mateus, également écrivain, journaliste et professeur d'université, a justifié la transition politique d'affirmation africaine comme une nécessité urgente, compte tenu de l'influence occidentale sur le continent.

Il a jugé essentiel que les pays africains se développent dans cette direction pour que les réalités et la philosophie de la pensée africaine commencent à faire partie des lois, normes et projets de développement des sociétés.

"Nous devons tirer parti de tout ce qui découle des réalités et coutumes locales et de ce qui n'est pas contraire à la dignité humaine pour planifier des projets destinés à assurer la stabilisation et le développement sociopolitique du continent", a-t-il défendu.

Il a affirmé qu'en Afrique, il n'existe pas actuellement un seul processus de transition politique, mais plusieurs, qui sont déterminés par la maturité et le stade de chaque pays.

Le responsable a expliqué que certains pays étaient encore en train de passer du colonialisme à l'indépendance, d'autres du conflit à la stabilité de la démocratie et d'autres de la phase de transition à la consolidation démocratique.

Selon lui, ces processus sont influencés l'occident qui, en raison de leur complexité, parce qu'ils sont étrangers à la réalité africaine, sont incapables, à tous les niveaux et en temps réel, de résoudre les problèmes que vivent encore les communautés du continent.

Il a précisé que l'Angola se trouvait dans une phase de transition démocratique pour la période de consolidation de sa démocratie, expliquant que cette phase se caractérisait par la démocratie incorporée dans des documents, un ensemble de références des droits de l'homme, des élections générales, des défis à relever dans une plus grande ouverture démocratique, ou dans les organes de l'Etat, la séparation des pouvoirs et la dépolitisation des esprits et des institutions.