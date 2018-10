Angola: Le ministre défend plus d'investissements dans l'agro-industrie

Huambo — Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Marcos Alexandre Nhunga, a défendu dimanche à Huambo, davantage d'investissements dans le secteur agro-industriel, en vue de l'installation d'unités de traitement et de transformation.

La priorité devrait être donnée aux usines de transformation du maïs et du blé, de l'huile alimentaire et des viandes diverses, en tenant compte de la réduction des importations, a expliqué le gouvernant dans un communiqué à la presse à l'issue d'une visite de travail dans les hauts plateaux du centre du pays.

Il a indiqué qu'il était nécessaire que le secteur privé soit en mesure de créer des partenariats avec des investisseurs étrangers, notamment en matière d'assistance technique, de production en quantité et de qualité.

Marcos Alexandre Nhunga a fait valoir que l'installation d'unités de fabrication dans les zones de production réduirait le coût des importations de produits alimentaires et améliorerait la qualité de la vie de nombreuses familles en créant davantage d'emplois.

Sur le plan de l'agriculture, le ministre a dit qu'il était fondamental de miser davantage sur les moulins, pour la transformation du maïs, puisque la culture de cette céréale, dans la campagne agricole 2017/2018, a rendu le pays autosuffisant en termes de capacité de production de farine de maïs.

Dans le cadre de la campagne agricole 2018/2019, le gouvernant a informé que, pour la province de Huambo, environ 10.000 tonnes d'engrais sont disponibles, contre 5.000 de la campagne précédente, 5.000 de différentes semences, outre le massango et le sorgho, 10.000 des charrues pour la traction animale, entre autres moyens indispensables à l'incitation à la production.

Dans cette perspective, le ministre de l'Agriculture et des Forêts a déclaré qu'il espérait une excellente campagne agricole, après avoir recommandé aux responsables des bureaux locaux du secteur et aux techniciens de la structure centrale de mettre tous les moyens agricoles à la disposition des paysans, dans le but de diversifier la production au niveau national.

Marcos Alexandre Nhunga a également souligné qu'il était important de faire une enquête sur la capacité de production réelle du pays, car il est impossible d'importer un produit ou des plantes, en particulier, lorsqu'elles sont produites localement en grande quantité.

En ce qui concerne l'élevage, le ministre a indiqué que le fait d'investir et d'encourager les producteurs de porcs et de volailles devrait être une priorité pour éviter l'importation de viande, avec des dépenses annuelles d'environ 60 millions de dollars EU, alors que le pays a un important déficit de production de viande.

"Je me suis félicité du projet de production porcine de la commune de Calima, qui compte 700 porcins et peut recevoir plus de 1.500 tête.

Durant son séjour à Huambo, le ministre de l'Agriculture et des Forêts a constate les conditions des entrepôts de l'Institut de Développement Agraire, dans la ville de Huambo, la ferme de production de porcs, dans la commune de Calima, et celle de production et multiplication de semences de pomme de terre et de maïs, dans la commune de Lépi, municipalité de Longonjo.