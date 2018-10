Angola: Les médecins espagnols effectuent des consultations et des chirurgies gratuites

Luanda — Des consultations et des interventions chirurgicales gratuites contre la cataracte sont en cours depuis dimanche à l'hôpital général de Luanda, dans le cadre d'un travail développé par une expédition médicale de la Fondation Elena Barraquer, de l'Espagne.

La responsable de l'équipe médicale, Elena Barraquer, a estimé que les conditions techniques et humaines de travail étaient créées, ajoutant que l'hôpital offrait de nombreuses possibilités.

En ce qui concerne la demande, elle a affirmé que son équipe avait une grande expérience et était habituée à ce travail.

Concernant le suivi des patients après l'opération, ils ont des contacts avec des homologues angolais qui assureront le suivi.

Dimanche, premier jour de travail, l'équipe espagnole, avec le soutien de techniciens angolais, a effectué le dépistage et les consultations des patients. Les chirurgies commencent ce lundi, et le dernier jour, on procédera à la révision des patients opérés.

C'est la quatrième fois que des spécialistes de cette unité viennent en Angola dans le même but, après l'avoir déjà fait en 2014, 2015 (Luanda) et 2016 (Namibe).

La Fondation Elena Barraquer propose également d'offrir des bourses aux médecins angolais afin qu'ils puissent étudier à la Clinique Barraquer de Barcelone, en Espagne, un moyen de renforcer le personnel médical angolais, lui permettant de combattre cette pathologie conduisant à la cécité.

L'expédition ophtalmologique est parrainée par Oshen Healthcare et ABO Capital, des institutions engagées dans le développement de services et d'infrastructures de santé dans les pays où elles opèrent, notamment à Luanda, où elles possèdent le Centre médical international.

Les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) montrent que plus de 50% de la population de plus de 65 ans est atteinte de cataracte. Cette pathologie est toujours à l'origine de 48% des cas de cécité dans le monde. De nombreux pays ne disposent toujours pas des ressources médicales et chirurgicales nécessaires à son élimination.