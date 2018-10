Angola: Un institut supérieur réalise des journées scientifiques et pédagogiques

Luanda — L'Institut supérieur polytechnique de Kangonjo (ISKA), situé dans la municipalité de Cacuaco, à environ 18 km au nord de la ville de Luanda, a organisé le week-end dernier, les troisièmes journées scientifiques et pédagogiques visant à analyser les défis de l'enseignement universitaire en Angola.

Selon un document de l'institut parvenu lundi à l'Angop, procédant à l'ouverture de la journée, le prêtre et professeur d'université, Daniel Malamba, a disserté sur le thème "La démocratisation de la société angolaise et son impact sur la formation universitaire".

La journée qui a compté sur la participation d'étudiants et d'enseignants, a servi à réfléchir autour des questions sociales, didactiques et pédagogiques de l'enseignement supérieur, de l'enseignement général, de la santé et du bien-être de la société, de la santé mentale des étudiants et des hémorragies en début de grossesse.

Selon la note, les thèmes "les compétences d'investigation du professeur de l'enseignement supérieur", "l'éthique et la déontologie dans l'exercice du métier de professeur", "la question de la transition automatique dans la formation générale et ses implications dans le processus d'enseignement/apprentissage".

Ouvert en 2011, l'ISKA est le premier établissement d'enseignement supérieur de la municipalité de Cacuaco consacré à la promotion de l'enseignement et de la recherche scientifique, ainsi qu'à la transmission de la culture, de la science et de la technologie. Il enseigne plus de 13 cours de premier cycle et a déjà formé 761 cadres supérieurs.