Tunisie: Abouda Saïdi (Ancien joueur de la JSK) - «Besoin de stratégie»

«J'ai passé une IRM de mon dos et j'ai découvert que je souffre d'une hernie discale», a… Plus »

En ce qui concerne les expatriés, je crois que la convocation de Harbaoui est nécessaire malgré les antécédents administratifs. Certaines concessions sont indispensables pour peaufiner l'effectif et donner plus de solutions surtout que ce joueur montre des qualités offensives remarquables».

Le sélectionneur a une idée claire sur les dispositions des joueurs qui évoluent en championnat. Il a fait appel aux meilleurs éléments qui ont un rendement régulier. Je crois que la convocation des jeunes éléments comme Ben Mohamed est bonne pour l'avenir de la sélection. En revanche, l'absence de Ferjani Sassi et Badri demeure injustifiée vu leur rendement et leur forme au cours des dernières rencontres. Probablement que des raisons personnelles sont à l'origine de cette absence étant donné le désaccord qui oppose ces deux joueurs à Benzarti lorsqu'ils étaient à l'EST. Nous espérons que cela sera dépassé pour le bien de la sélection.

