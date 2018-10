Afrique de l'Ouest: Une nouvelle ligne électrique pour réduire les délestages

Les forces de défense et de sécurité burkinabè ont entamé une vaste opération… Plus »

D'un coût global d'environ 55 milliards de francs CFA, le projet a été financé par le Burkina Faso, le Ghana, et leurs partenaires. C'est l'entreprise française Eiffage énergie qui a construit la ligne longue de 188 km entre Bolgatanga et Ouagadougou.

« Le gouvernement subventionne à hauteur de 21 milliards, sinon plus, pour notre consommation d'énergie. Cela devenait insoutenable, non seulement pour le budget de l'Etat, mais aussi pour le consommateur final, qui a un coût du kilowattheure qui est très élevé.

La ligne d'interconnexion électrique 225 kilovolts entre le Ghana et le Burkina Faso est désormais fonctionnelle. Elle a été inaugurée à la périphérie de Ouagadougou, ce vendredi 5 octobre 2018 en présence des présidents burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré et ghanéen, Nana Akufo-Addo. Cette nouvelle ligne d'interconnexion électrique avec le Ghana permettra au Burkina Faso de réduire les délestages causés par le déficit énergétique.

