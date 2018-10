Tunisie: La JSK ne gagne pas !

Les Kairouanais ont montré un rendement probant et une domination offensive. Les différents compartiments ont assuré leur rôle sauf l'efficacité dans les derniers mètres.

Ce manque de réussite est expliqué par la malchance et le manque de concentration. Les camarades de Frioui n'ont pas trouvé des solutions pour rebondir sur leur fief. Le résultat final de parité (1-1) n'a pas satisfait les fans. Les Aghlabides ont eu énormément de mal à remonter avec le ballon. A défaut d'espace et de relais pour amorcer des attaques, les camarades de Laâouichi ont usé et abusé du jeu individuel et de longues passes en direction de Zaïdi et Addami, tous deux tenus en respect par l'arrière-garde sudiste. Même quand les avants aghlabides échappaient à la vigilance de leurs adversaires, ils étaient vite rattrapés et perdaient rapidement le ballon, confisqué par les défenseurs Tlili, Zahou, Ben Sassi et Tchaouna veillant au grain. Ils avaient eu en effet à deux reprises le but au bout du pied, d'abord sur coup franc direct botté par Laâouichi, le ballon ayant frôlé la transversale (18') puis sur une action sur le flanc gauche, seulement Laâouichi, encore lui, a tiré mais Kalaï était vigilant pour détourner la balle au corner (20'). On a vu la Chabiba à court de solutions tout au long de la première mi-temps si l'on excepte ces quelques montées à droite de Zaïdi et à gauche de Layouni ponctuées par des centres dans le dos de la défense sans danger notable.

Optimisme mesuré

Après la pause, le coach a cherché à animer l'attaque avec l'entrée de Bouguerra et Romdhani. Toutefois, la Chabiba manquait de finish. Et le coach aghlabide Habib Ben Romdhane de souligner : «Nous avons créé des occasions nettes de marquer, malheureusement la concrétisation a fait défaut. Nos jeunes attaquants manquent d'expérience et de confiance pour réussir en phase finale. Nous avons présenté un fond de jeu respectable avec un nombre important d'occasions. C'est très important pour un groupe de jeunes. Malheureusement l'attaquant étranger Zongo n'était pas qualifié pour cette rencontre. Je pense que l'équipe est sur la bonne voie. J'espère que j'ai accompli ma mission et je pars pour entamer mes fonctions au Golfe avec l'esprit tranquille».

Bref, la JSK a présenté un rendement probant mais ceci demeure insuffisant. L'équipe doit se montrer plus opportuniste et réaliste pour remporter sa première victoire cette saison et éviter les mauvaises surprises.