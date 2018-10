Tunisie: Entre rupture et continuité - Choix disponibles

Benzarti a promis de donner la chance à quelques nouveaux joueurs et de faire la rupture par rapport au mondial.

Mais franchement et après ce premier match gagné certes, on n'a pas vu des signes de changement. L'équipe a joué avec économie et Benzarti lui-même, par peur ou par obstination, n'a pas osé assez en seconde mi-temps. L'exemple de Srarfi, joueur lésé par Maâloul, est révélateur. Cinq minutes de jouées, et un penalty créé, Benzarti n'a pas osé lui donner plus de temps de jeu, et préféré compter sur les mêmes choix du passé. Ferjani Sassi, qui joue régulièrement à Ezzamalek, est encore une fois «ignoré».

Des éléments de conservatisme sont indiscutables chez Benzarti qui ne changera pas facilement ses habitudes. C'est quelqu'un qui aime le très court terme, qui ne croit pas beaucoup dans la rotation de l'effectif (pourtant, c'est une tendance du football moderne) et qui met une pression, forte sur ses joueurs. Cette liste n'aura pas convaincu en partie, et les gens ont raison de le dire. Il y a des joueurs disponibles et en forme qui méritent une chance, et qui ne sont pas là.

D'autres joueurs fatigués ou en méforme sont toujours là quel que soit le sélectionneur. Benzarti doit être cohérent dans ses choix : les critères devraient s'appliquer à tout le monde. Pour le moment, il n'aura pas fait le changement et la rupture qu'il faut malgré la fragilité des adversaires et la qualification pratiquement acquise à la CAN. D'autres vont défendre ce que fait Benzarti. Conservateur ou pas ? Un grand débat ouvert ; et à chacun son analyse. La sélection peut encore mieux faire.